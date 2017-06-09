Установлены причастные к распространению дезинформации о сбоях в работе банков

МВД и Роскомнадзор установили причастных к распространению ложной информации о сбоях в работе платежных систем в крупных российских банках. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщается на сайте МВД России.

«По обращению в Министерство внутренних дел Российский Федерации Роскомнадзора в связи с распространенной в сети Интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банках в результате DNS-атаки начата проверка. МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее 9 июня СМИ со ссылкой на call-центр Сбербанка сообщили, что его клиенты испытывают трудности при оплате в терминалах и через «Сбербанк Онлайн».

В Сбербанке указали, что технический сбой затронул менее десяти процентов операций по картам.

«В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterCard и "Мир"», — ответили в банке.

В пресс-службе добавили, что инцидент произошел в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. «Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений», — добавил представитель кредитной организации.