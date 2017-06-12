Около 150 тысяч жителей Одесской области остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает издание «Думская».

Как отмечается, прорыв произошел еще в воскресенье, но устранить течь до сих пор не удалось, поскольку труба проложена по дну засыпанной балки на глубине семи метров. «Ремонтники уже вычерпали 200 кубометров грунта. Закончить работы они обещают до 23:00 (совпадает с московским — прим. «Ленты ру»)», — указывает издание.

Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки (район Одессы). «Инфоксводоканал» (предприятие, обеспечивающее водоснабжение и Одессы) направил во дворы автоцистерны с технической водой.