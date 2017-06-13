LVMH начал торговать в интернете с помощью бывшего директора Apple

Холдинг по производству предметов роскоши LVMH запустил собственный онлайн-магазин, который объединил в себе около 160 брендов одежды, обуви и аксессуаров. Об этом сообщает The New Retail. Торговая площадка получила название 24 Sevres.

Некоторые марки, в том числе, Chloé, Miu Miu, Givenchy, Proenza Schouler, Fendi, Loewe, Kenzo и Marc Jacobs, показали лимитированные коллекции, приуроченные к запуску сайта.

Открытие онлайн-магазина стало частью проекта Яна Роджерса — бывшего исполнительного директора Apple, нанятого LVMH для разработки стратегии по наращиванию объема интернет-продаж в люксовом сегменте. До этого бренды, принадлежащие холдингу, либо имели свою собственную интернет-платформу, либо продавались на мультибрендовых сайтах.

LVMH (полное наименование LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) — французская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве предметов роскоши и люксовых товаров. Владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet и другими. Штаб-квартира холдинга находится в Париже.