Жертвами ливней и схода оползней в Бангладеш стали почти 60 человек

Число погибших из-за проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш выросло до 57 человек. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Yahoo! News со ссылкой на представителей местных властей.

Ливни начались утром 12 июня. Больше всего от природного катаклизма пострадали округа Рангамати и Бандарбан. Там не работает телефонная связь, нарушено движение транспорта.

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Бангладеш Реаз Ахмед пояснил, что число погибших может возрасти. У спасателей пока не получается попасть в труднодоступные районы, пострадавшие в результате стихии.

Многих жителей эвакуировали.

Период проливных дождей продолжается в стране с июня по сентябрь.