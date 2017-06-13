Главред телеканала «Культура» подтвердил массовые увольнения

Главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о причинах массового сокращения штата.

По его словам, всего с федерального канала уволены 114 человек. Канал переходит на вещание в формате HD, для чего ВГТРК создает новый технический комплекс на Шаболовке.

«Он оснащен самым современным оборудованием, которое позволит решать в долгосрочной перспективе любые творческие и технологические задачи. Увы, это означает, что нам придется освободиться от многих дублирующих функций», — пояснил глава редакции канала.

По словам Шумакова, необходимость перемен назрела, поскольку канал «Культура» не обновлялся в течение последних 10 лет: «Наше оборудование устарело и серьезно амортизировалось», — объяснил руководитель.

Он утверждает, что уволенных сотрудников уже удалось трудоустроить в другие места, при этом всем сокращенным гарантированы выплаты и компенсации. На вопрос о том, планируется ли вторая волна сокращений, Шумаков ответил: «Не думаю».

1 ноября «Культура» отметит 20-летие. Канал принадлежит государству и входит в ВГТРК. В 2017 году «Культуре» было выделено из бюджета 23,5 миллиарда рублей.