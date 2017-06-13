Hyundai показал развивающий 200 километров в час внедорожник

Автомобильная компания Hyundai представила новый кроссовер под названием Kona. Об этом сообщает Motortrend. Новинка получила светодиодные фары и широкую решетку радиатора.

В разных комплектациях машина может быть оснащена как 120-сильным двигателем объемом один литр, так и бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, который развивает мощность до 177 лошадиных сил. На разгон до 100 километров в час у машины уходит порядка 7,9 секунды. Максимальная скорость составляет 200 километров в час.

Материалы по теме Цель — premium «Дочка» Hyundai — Genesis — презентовала новую модель

По словам представителей компании, новый SUV должен составить конкуренцию Mazda CX-3 и Nissan Juke. Цены на внедорожник пока не названы. «Kona должна помочь нам стать азиатским автомобильным брендом номер один в Европе к 2021 году», — сказал исполнительный директор Hyundai Motor Europe Томас Шмид.