Пользователей сети восхитили самодельные замки для молока против офисных воришек

Житель английского Галифакса показал в Twitter, как люди изобретают самые невероятные способы защитить молоко от коллег в офисном холодильнике. На снимке несколько бутылок оснащены самодельными замками. Твит молодого человека быстро разошелся по соцсети и приобрел вирусную популярность.

— PC 3220 Sharp (@WYP_PC3220Sharp) 11 июня 2017, 14:14

На публикацию обратило внимание издание Mashable. За сутки твит набрал более 46 тысяч лайков и 23 тысячи ретвитов.

Некоторые пользователи предложили запатентовать «молочный замок» и заработать на этом состояние. Другие отмечают, что, несмотря на сложную конструкцию, молоко все-таки можно выкрасть. если проделать небольшое отверстие сбоку бутылки. Многие юзеры признались, что понимают создателя замка и сталкивались с мелким воровством в офисах.

Оригинал фотографии был опубликован стажером, который увидел необычный способ защиты молока от коллег в полицейском участке.

В апреле американские полицейские поделились в Twitter необычной историей: мужчина обратился в правоохранительные органы из-за найденного в сумочке жены сломанного зонтика для коктейлей и решил, что это каким-то образом связано с наркотиками.