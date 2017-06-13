Осенью в Москве высадят 400 тысяч деревьев и кустов

Мэр столицы Сергей Собянин заявил на заседании городского правительства, что осенью в городе появится 60 тысяч новых деревьев и 310 тысяч кустарников, передает сетевое издание m24.ru.

Часть из них высадят взамен упавшим во время урагана 29 мая.

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По словам главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, весной в городе уже появились свыше 170 тысяч зеленых насаждений, в том числе 25 алтайских кедров в честь подписания соглашения между Москвой и Алтайским краем.

Липы, высаженные на Тверской улице в конце октября прошлого года, зацвели только в начале июня. По словам ученых-ботаников, столь позднее пробуждение является нормальным для деревьев в первый год после пересадки, передает телеканал «360».

Озеленение столицы проводят в рамках акции «Миллион деревьев», стартовавшей в 2013 году и программы «Моя улица», реализация которой началась в 2015 году. Целью первой является украшение дворов жилых домов. При этом места для высадки и сорта растений выбирают москвичи, с помощью портала «Активный гражданин». «Моя улица» предполагает комплексную реконструкцию городских улиц, согласно новым стандартам, с целью сделать их современными и привлекательными для пешеходов.

