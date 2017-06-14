В РСК «МиГ» рассказали о совместном с ОАЭ проекте истребителя пятого поколения

Принципиальное решение о совместной с ОАЭ разработке истребителя пятого поколения принято, идет проработка сроков реализации проекта. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

«На [выставке] IDEX-2017 в Абу-Даби было подписано соглашение с ОАЭ, подразумевающее, что концептуально наши коллеги готовы вместе с нами создавать легкий многофункциональный самолет пятого поколения», — рассказал Тарасенко.

О подписании соглашения было объявлено в феврале 2017 года.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, с российской стороны в проекте будет участвовать Объединенная авиастроительная корпорация как головная организация, концерн «Сухой» со своими наработками по истребителю пятого поколения и РСК «МиГ» с наработками по однодвигательным самолетам.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что самолет будет создаваться на базе МиГ-29. «Работы по этому самолету, думаю, начнем со следующего года, они займут порядка семи-восьми лет», — пояснил он.