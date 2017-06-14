В Финляндии повышен уровень террористической угрозы

Финская полиция безопасности SUPO повысила уровень террористической угрозы в стране. Об этом сообщает Yle.

В заявлении главы спецслужбы Антти Пелттари говорится, что риск нападений усилился из-за роста числа финских граждан, отправившихся участвовать в боевых действиях на стороне экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По его словам, Финляндия стала чаще фигурировать в радикальной исламистской пропаганде, а боевики стали чаще контактировать со своими сторонниками в стране.

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SUPO подчеркнула, что к ее предупреждению необходимо отнестись более серьезно, чем когда-либо ранее.

Уровень угрозы террористической атаки в Финляндии оценивается по 4-балльной системе: «низкий», «повышенный», «высокий» и «очень высокий». В настоящее время объявлена вторая степень опасности.

В настоящее время, по данным властей, в стране насчитывается около 350 человек, разделяющих экстремистские взгляды.

Ранее, 8 июня ИГ распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам». Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.