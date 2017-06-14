ФСБ обнаружила под Североморском бесхозные компоненты ракетного топлива

В районе главной базы Северного флота Североморск обнаружено захоронение тетраоксида диазота, используемого в качестве компонента ракетного топлива и, до конца XIX века, — для создания жидкой строительной взрывчатки. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказали в управлении ФСБ по Северному флоту.

«В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более двух тонн тетраоксида диазота. Приняты меры по предотвращению чрезвычайного происшествия. Опасная находка была бесхозной, брошена подрядной организацией, зарегистрированной в Северо-Кавказском регионе России и привлеченной для строительства военного объекта», — рассказали в ведомстве.

Тетраоксид диазота, известный в отечественных вооруженных силах под кодовым обозначением «амил», — компонент окислителя жидких ракетных топлив (чистый или в виде смеси с азотной кислотой), применялся в сочетании с несимметричным диметилгидразином («гептил») или углеводородным горючим типа керосина ТМ-185.

Также до конца XIX века использовался как компонент жидкой взрывчатки панкластит (в смеси с сероуглеродом или нитробензолом), применяемой при горных работах, но быстро был вытеснен более удобным в эксплуатации динамитом. В время Первой и Второй мировых войн ограниченно применялся в качестве импровизированного компонента зарядов авиабомб, в основном из-за дефицита штатных взрывчатых веществ при массовом производстве боеприпасов.