Фигурантам дела о мошенничестве в Русском музее изменили меру пресечения

Глава службы безопасности Русского музея Ирина Кузнецова и гендиректор компании Фрейм Николай Дурасов отпущены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Пятый канал.

Решение было принято Смольнинским райсудом Санкт-Петербурга во время первого заседания по уголовному делу о мошенничестве при заключении госконтракта на поставку охранной системы для культурного учреждения.

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12 ноября 2013 года Русский музей заключил с компанией «Фрейм» договор на поставку четырех концентраторов ключевого хозяйства (элементов системы безопасности) на сумму 8,8 миллиона рублей.

По версии следствия, при подготовке конкурсной документации сведения о фактической стоимости оборудования и документы о приемке выполненных работ были сфальсифицированы. Реальная стоимость поставленного оборудования, согласно прайс-листу компании «Фрейм», не превышает 4,5 миллиона рублей. В результате, Русскому музею был причинен ущерб размером более четырех миллионов рублей.