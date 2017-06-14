Москвичка обвинила бывшего мужа в краже скрипки Страдивари ценой в 50 миллионов

В Москве адвокат обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении скрипки работы Страдивари, принадлежавшей его клиентам. Об этом в среду, 14 июня, сообщил РЕН ТВ анонимный источник.

По его словам, сейчас проводится проверка.

Ценность принадлежит жителю Крыма, который получил ее в наследство. Он передал скрипку на хранение своей дочери, которая в ходе бракоразводного процесса заподозрила мужа в подмене. Ее стоимость заявители оценили в 50 миллионов рублей.

Источник агентства городских новостей «Москва» уточнил, что адвокат, обратившийся в полицию, представляет интересы 77-летнего жителя Севастополя. Защитник сообщил, что его клиент получил в наследство скрипку работы Антонио Страдивари 1710 года. Антиквар передал в январе 2003 года инструмент своей 49-летней дочери, проживающей в Москве в Малом Кисловском переулке.

«В феврале текущего года между дочерью потерпевшего и ее мужем начался бракоразводный процесс, в связи с чем супруг начал вывозить из квартиры все ценные вещи. Поскольку скрипкой бывший муж не интересовался, у женщины возникли подозрения о подмене инструмента. По просьбе дочери владелец приехал из Севастополя в Москву и выявил различия у предоставленной ею скрипки», — сказал источник.

По его словам, никаких документов, подтверждающих наличие у заявителя дорогостоящей скрипки, а так же ее подлинности, в полицию не предоставили.