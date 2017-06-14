Во Франции злоумышленники вылили на землю 200 тысяч литров вина

Во французском департаменте Эро неизвестные вылили на землю 200 тысяч литров вина. Об этом сообщает Le Figaro.

В нападении на одно из винных хранилищ, расположенных в 10 километрах от города Монпелье, участвовали по меньшей мере 10 человек. Они проникли на территорию, где находятся специальные емкости, и открыли краны 17 цистерн.

Полиция начала расследование данного инцидента. Как уточняет Le Figaro, вероятнее всего, в деле замешаны активисты, которые таким образом протестуют против роста импорта вина, в частности из Испании.

3 августа прошлого года одна из улиц города Сет (провинция Лангедок) на юге Франции превратилась в бурный винный поток. Проезжая часть и тротуары были залиты тоннами напитка, которые затопили подземную автостоянку и подвалы жилых домов.

Всего из расположенного неподалеку хранилища утекло около 50 тонн вина. Тогда речь также шла об умышленных действиях злоумышленников.