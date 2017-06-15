Минздрав рассчитал безопасные нормы алкоголя

Научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава рассчитал безопасные для здоровья нормы потребления алкоголя, пишет газета «Известия».

По расчетам специалистов, ежедневное употребление 1,5 литра пива крепостью 4,5 градуса несет высокий риск для здоровья мужчины, такая же доза на протяжении пяти дней влечет средний риск. Если же мужчина будет выпивать данное количество пива трижды в неделю, риск для его здоровья будет низким.

Согласно расчетам, бутылка крепленого вина раз в неделю несет небольшой риск, три бутылки в течение недели представляют среднюю угрозу, а пять бутылок — высокую. Женщинам рекомендуется выпивать не более двух бокалов сухого вина крепостью 13 градусов. Такая дозировка несет низкий риск для здоровья.

В апреле в Минздраве предложили указывать на этикетках бутылок предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах.

В декабре 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила снижение потребление алкоголя в России. За 10 лет показатели упали с 18 до чуть более 10 литров на душу населения в год.