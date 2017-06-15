Жену нового премьера Лесото убили через несколько часов после инаугурации

В южноафриканском государстве-анклаве Лесото застрелили супругу нового премьер-министра Томаса Табане. Это произошло вскоре после инаугурации политика, сообщает в четверг, 15 июня, TPI News.

Табане официально вступил в должность премьера вечером 14 июня. Через несколько часов неизвестный открыл огонь по его 58-летней жене Липолело Табане и ее подруге недалеко от столицы страны Масеру. Супруга политика скончалась на месте.

Отмечается, что пара уже три года живет раздельно.

Издание пишет, что убийство, вероятно, призвано начать в стране очередной период нестабильности после прошедших 3 июня выборов. На них партия Табане «Общебасутская конвенция» (All Basotho Convention) одержала победу, набрала 48 мест в парламенте и создала коалиционное правительство, передает ТАСС.

Табане уже возглавлял кабинет министров Лесото в 2012 году, однако двумя годами позже бежал в ЮАР после попытки переворота. После провала на выборах в 2015 году его партия перешла в оппозицию, отмечает агентство.

Королевство Лесото полностью окружено территорией Южно-Африканской Республики.