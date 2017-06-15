Австралийский журналист поделился ощущениями от пули в шее

Австралийский журналист Адам Харви (Adam Harvey) опубликовал в Twitter рентгеновский снимок области шеи после того, как угодил под пули во время освещения боевых действий в филиппинском городе Марави. Об этом сообщает BBC News.

На изображении видно, что пуля прошла между позвонков и, по заверениям репортера, не задела никакие жизненно важные точки. Храви рассказал, что почувствовал толчок в шею, когда наклонился к автомобилю за водой и едой. Он был одет в бронежилет и каску.

Коллеги оказали журналисту первую помощь, и поначалу он решил, что его задел только осколок. Но уже в больнице узнал о том, что на самом деле в него стреляли. Всю дорогу до госпиталя он был в сознании. Врачи порекомендовали репортеру носить шейный бандаж в качестве меры предосторожности.

Публикация Харви в Twitter собрала почти три тысячи лайков. В комментариях пользователи поражаются тому, насколько мужчина удачливый, и желают ему скорейшего выздоровления. Харви также сообщил, что пуля до сих пор находится в его шее, но он чувствует себя хорошо.