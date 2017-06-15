Украинская девушка-снайпер спела о «шоколадной попе» под видеоряд с Порошенко

Во время ток-шоу бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили «Другая Украина» женщина-снайпер исполнила песню под названием «Шоколадна дупа» (в переводе с украинского — шоколадная попа — прим. «Ленты.ру»). Видео данного фрагмента передачи доступно на YouTube.

Номер сопровождался видеорядом, на кадрах которого в разных ситуациях запечатлен украинский лидер, основатель кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко. При этом текст композиции носит ярко выраженный антипрезидентский характер.

25 марта сообщалось, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко запела в прямом телеэфире. Народная избранница исполнила а капелла песню «Месяц» Натальи Могилевской.