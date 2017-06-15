Наука и техника
 

Китай запустил в космос телескоп

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Китай успешно запустил в космос специальный телескоп для работы с жестким рентгеновским излучением, передает ТАСС. Он займется изучением пульсаров и черных дыр.

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-4B» был произведен с космодрома Цзюцюан провинции Ганьсу. Вес телескопа составляет 2,5 тонны и он находится на орбите на высоте 550 километров.

Главными задачами, которые должен выполнить телескоп, называются изучение процесса эволюции магнитных полей, природы гравитационных волн и использования нейтронных звезд для нужд космической навигации.

В ближайшее время китайские исследователи в рамках другого проекта попытаются отправить на луну картофель и личинок шелкопряда, чтобы попытаться вырастить их в рамах замкнутой экосистемы.

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