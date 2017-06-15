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Возобновился импорт винограда и клубники из Турции

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Возобновились поставки в Россию винограда и клубники из Турции. Эти продукты были исключены правительством из перечня запрещенной к ввозу турецкой сельхозпродукции. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Ограничения на ввоз ряда сельхозпродукции из Турции были отменены с 10 июня, уточнили в ФТС. По данным ведомства, с 10 по 13 июня из Турции в Россию было ввезено 322 тонны свежей клубники и почти три тонны винограда столовых сортов.

2 июня правительство России сняло эмбарго на ввоз турецких продуктов, за исключением томатов. Из-под запрета вышли замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

В конце мая президент России Владимир Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции. В частности, утратившим силу признается положение, вводившее ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ (услуг) на территории России.

C 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.

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