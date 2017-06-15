«Военторг» решил зарегистрировать бренд «Вежливые мишки»

«Военторг» подал заявки в Роспатент на регистрацию брендов «Вежливые мишки», «Русские идут» и «В армии вкусно». Об этом в четверг, 15 июня, сообщает ТАСС.

Как именно планируется использовать бренды «Русские идут» и «В армии вкусно», в компании не уточнили. Между тем в каталоге продукции, размещенном на сайте «Военторге», в категории товаров для детей указаны футболки и толстовки с изображением медвежат и надписью «Вежливые мишки». Эта надпись наносится и на детские игрушки.

Ранее генеральный директор «Военторга» Владимир Павлов сообщал, что запатентованы бренды «Вежливые люди» и «Танковый биатлон».

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Кроме того, компании принадлежит сеть магазинов под брендом «Армия России». Первый такой магазин был открыт в мае 2016 года в Москве на Садовом кольце напротив посольства США.

В ассортименте несколько фирменных линеек одежды под брендами «Армия России» и «Вежливые люди», а также образцы настоящей военной формы нового образца и товары повседневного армейского спроса — знаки различия, обувь, аксессуары, вымпелы, туалетная вода, головные уборы.

