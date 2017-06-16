Акробатка повисла на зубах над Ниагарским водопадом

Видео: ABC News / Twitter

Акробатка Эрендира Валленда (Erendira Wallenda) выполнила несколько трюков с обручем и повисла над Ниагарским водопадом на зубах. Видеозапись выступления опубликовали в микроблоге Twitter ABC News в пятницу, 16 июня.

Валленда рассказала ABC News, что шоу прошло прекрасно, несмотря на сильный ветер.

В 1999 году спортсменка вышла замуж за акробата и воздушного гимнаста Ника Валленду. Американец приобрел популярность своими выступлениями без страховки. Он называет супругу «воздушной балериной».

В ноябре 2014 года сообщалось, что Валленда прошел по тросам между небоскребами в Чикаго на высоте 183 метра. Половину пути экстремал преодолел с завязанными глазами. В июне 2012 года мужчина стал первым человеком, который прошел по канату, растянутому через весь Ниагарский водопад.