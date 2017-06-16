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Глава Карачаево-Черкесии отчитал чиновника за растянутый галстук

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Видео: Mash/Мэш / Вконтакте

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов публично отчитал начальника местной налоговой службы Хазрета Нирова. Видеозапись с рабочей встречи, на которой присутствовало около 15 человек, опубликовал паблик Mash во «ВКонтакте».

Как видно по ролику, Ниров выступал с докладом, а Темрезов потребовал у него конкретных предложений по обсуждаемому вопросу. Налоговик попытался удовлетворить просьбу, но руководитель региона грубо приказал ему покинуть кафедру.

«Нечего здесь ходить с галстуком растянутым. В порядок себя приведите, иначе я вас приведу в порядок», — сказал Темрезов и продолжил заседание.

О чем именно совещались чиновники, не уточняется.

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