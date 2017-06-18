Иран нанес ракетный удар по базам боевиков в восточной Сирии

Иранские военные осуществили ракетный удар по базам террористов на востоке Сирии. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

Удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по объектам боевиков на востоке страны в ответ на террористические акты в Тегеране. «Пролитие (...) крови не останется без ответа», — говорится в заявлении, которое распространил Корпус стражей Исламской революции.

Материалы по теме Атака на аятолл Двойной теракт в Тегеране

Утром 7 июня несколько человек устроили стрельбу в парламенте Ирана. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.

Примерно в то же время двое мужчин и женщина открыли огонь в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, а еще одна террористка активировала взрывное устройство, закрепленное на теле.

Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного ликвидировали силовики. Женщина, которая участвовала в перестрелке в мавзолее, была задержана.

В результате атак погибло 18 человек, еще 52 получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.

