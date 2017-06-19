Британца сняли посылающим воздушный поцелуй после наезда на людей в Лондоне

Видео: dailymail.co.uk

Водителя фургона, подозреваемого в наезде на людей у мечети в северной части Лондона, сняли на видео посылающим воздушный поцелуй из полицейской машины. Запись в понедельник, 19 июня, публикует Daily Mail.

Инцидент в британской столице произошел в ночь на 19 июня. Прихожане мечети, расположенной в районе Финсбери-парк, вышли на улицу после молитвы. В какой-то момент одному из верующих стало плохо из-за жары и люди столпились возле него. Спустя несколько минут в них на высокой скорости въехал фургон. Daily Mail отмечает, что водитель во время наезда кричал: «Я хочу убить всех мусульман, и я уже начал».

Мужчину скрутил имам мечети, он защитил его от разъяренной толпы, чтобы позволить полицейским произвести задержание.

В результате наезда, по последним данным, погиб один человек, травмы получили еще 11. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правоохранительные органы рассматривают версию теракта.