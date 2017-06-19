Бывшего главу РАО Федотова приговорили к полутора годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии особого режима бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, передает РИА Новости. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.
Федотов был арестован год назад, поэтому ему осталось отбыть полгода тюремного заключения. Он полностью признал вину и заключил сделку со следствием.
28 июня 2016 года решением Таганского районного суда Москвы глава РАО был взят под стражу.
За день до этого МВД возбудило уголовное дело о хищении имущества Российского авторского общества на сумму свыше 500 миллионов рублей. Расследование велось оперативниками управления экономической безопасности МВД совместно с сотрудниками центрального аппарата ФСБ.
Российское авторское общество — некоммерческая организация, основанная в 1993 году. РАО управляет имущественными правами авторов и других обладателей авторских прав, так как самостоятельно артистам этим заниматься трудно.