В Германии из-за поджога кабелей антиглобалистами нарушено движение поездов

По меньшей мере 13 умышленных поджогов силовых кабелей в различных регионах Германии привели к сбоям в работе железнодорожного транспорта страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Нарушения в движении поездов произошли в Берлине, Гамбурге, Кельне, Дортмунде, Лейпциге и, по крайней мере в трех местах в федеральной земле Нижняя Саксония.

Полицейские говорят о скоординированных действиях злоумышленников. Правоохранительные органы начали розыск подозреваемых. Следователи не исключают, что к случившемуся причастны антиглобалисты — противники проведения саммита G20 в июле в Гамбурге, запланировано на 7-8 июля.

27 мая итальянская полиция применила слезоточивый газ для разгона противников саммита «Большой семерки» в сицилийском городе Таормина. После того как полторы тысячи демонстрантов, требовавших от лидеров «семерки» уделять больше внимания интересам простых людей, мирно прошли по улицам курортного пригорода Джардини-Наксос, группа примерно из ста человек отделилась от толпы и попыталась прорвать кордоны. Стражи порядка применили против них дубинки и другие спецсредства.