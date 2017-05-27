Сицилийская полиция разогнала противников G7 слезоточивым газом

Итальянская полиция применила спецсредства для разгона противников саммита «Большой семерки» в сицилийском городе Таормина. Как сообщает Associated Press, активисты левых движений вступили в стычки со стражами порядка, и силовики были вынуждены использовать дубинки и слезоточивый газ.

У многих протестующих была замечена советская символика. Отмечается, что лидеры стран G7 покинули территорию для встреч еще до инцидента.

Двухдневный саммит «Большой семерки» проходил в Италии, и завершился 27 мая. В нем участвовали лидеры США, Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии. Россия была исключена из организации в 2014 году после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на Украине. Запад не признает результаты референдума в Крыму и считает полуостров аннексированной территорией. Также Москву обвиняют в вооруженной помощи ополченцам Донбасса, которые противостоят киевским властям.

