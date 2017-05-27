В Раде и Госдуме оценили предупреждение G7 ужесточить санкции

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на свой странице в Facebook назвала «мощным сигналом» готовность G7 усилить санкции против России.

«На самом деле мощный сигнал в поддержку позиции, что украинский вопрос никогда не будет решаться за спиной Украины», — написала она, поблагодарив европейских и американских партнеров, лидеров стран G7, а также президента Украины и министерство иностранных дел за «упорный труд».

В то же время в российской Госдуме назвали заявление G7 о санкциях непродуктивным. «Я не знаю, что они хотят усиливать… Я думаю, это непродуктивное решение. Вместо того чтобы оказывать давление на Украину для того, чтобы как можно скорее добиваться реализации минских соглашений, пытаются вводить санкции против России. Это неразумно», — заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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В субботу, 27 мая, в итальянской Таормине завершился саммит «Большой семерки». В итоговом документе, который приняли лидеры G7, говорится, что санкции в отношении Москвы из-за Украины могут быть усилены, если это потребуется. Лидеры G7 увязали возможность отмены санкций в отношении России с выполнением минских соглашений.

В саммите G7 участвовали лидеры США, Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии. Россия была исключена из организации в 2014 году после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на Украине. Запад не признает результаты референдума в Крыму и считает полуостров аннексированной территорией. Также Москву обвиняют в вооруженной помощи ополченцам Донбасса, которые противостоят киевским властям.