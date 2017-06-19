«Вертолеты России» и военные обсудят выпуск новой версии вертолета-амфибии Ми-14

Военные заинтересованы в возобновлении выпуска вертолета-амфибии Ми-14 на новом технологическом уровне, по этому вопросу ведутся активные консультации. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 20 июня, рассказали в пресс-службе корпорации «Вертолеты России».

«Минобороны испытывают потребность в вертолете-амфибии с теми уникальными характеристиками, которые были у него раньше. Контракта пока нет, но мы очень активно общаемся с нашими коллегами из разных ведомств. Мы запланировали в течение июня провести совещание с нашими коллегами, чтобы понять, какие у них планы и какими ресурсами они обладают», — заявил глава холдинга Андрей Богинский.

О возможном восстановлении выпуска Ми-14 в поисково-спасательном варианте корпорация «Вертолеты России» впервые заявила в июле 2015 года. Для развертывания производства предложен Казанский вертолетный завод.

Многоцелевой морской вертолет-амфибия берегового базирования Ми-14 разработан на основе конструкции Ми-8 и выпускался с 1973 по 1986 год, в основном в противолодочном (Ми-14ПЛ) и поисково-спасательном (Ми-14ПС) вариантах, а также в версии вертолета-тральщика (Ми-14БТ).

Особенностью конструкции является днище, выполненное как кессонная лодка, установленная вместо грузового пола, и боковые поплавки. Машина может садиться на воду и взлетать при волнении до трех баллов.