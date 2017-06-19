Сторонники Трампа попытались сорвать спектакль с похожим на президента Цезарем

Двое сторонников президента США Дональда Трампа попытались сорвать постановку «Юлий Цезарь» по трагедии Уильяма Шекспира в нью-йоркском Публичном театре. Протесты были вызваны тем, что главный герой спектакля напоминает главу государства, пишет Daily Mail в понедельник, 19 июня.

Активисты выбежали на сцену, где принялись выкрикивать лозунги «Либеральная ненависть убивает» и «Геббельс гордился бы вами». Охранники театра увели протестующих, после чего передали их полиции. Сторонникам Трампа предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Отмечается, что в пятницу постановку также пытались сорвать правые активисты. Журналистка Лора Лумер выбежала на сцену и обвинила организаторов в подстрекательстве террористов. «Остановите демонстрацию политического насилия против правых! Это неприемлемо! Вы не можете рекламировать насилие против Дональда Трампа!» — кричала она.

13 июня сообщалось, что спонсоры Публичного театра авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки отозвали финансирование спектакля «Юлий Цезарь» из-за схожести главного героя с Трампом. В постановке Цезарь предстает капризным блондином в деловом синем костюме со значком в виде флага США. У персонажа есть золотая ванная и жена-славянка. По сюжету Цезаря убивают из-за его жажды власти и гордыни.