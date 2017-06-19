Стресс-тесты показали устойчивость российских банков

Проведенные стресс-тесты российских банков показали, что банковская система России остается устойчивой даже в сложных условиях. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, российские банки сохранили устойчивость, «необходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги».

Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на 1 января 2017 года, предполагал снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и падение ВВП России на 1,4 процента на годовом горизонте, отмечается в материалах регулятора. При реализации такого сценария доля «плохих» ссуд в портфеле на годовом горизонте может вырасти с 11 процентов до 17,8 процента.

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С учетом доходов, которые могут быть получены банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,2 триллиона рублей.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться три банка (0,6 процента активов российского банковского сектора), размер дефицита оценивается в 15,2 миллиарда рублей.

Регулятор также провел стресс-тесты с учетом возможной концентрации кредитования на отдельных отраслях. Риск концентрации на строительной отрасли мог бы привести к дефициту капитала в 44 миллиарда рублей в общей сложности у 58 банков. При дефолте предприятий оптовой и розничной торговли банки с дефицитом капитала в 86 миллиарда рублей могли бы столкнуться 114 банков.