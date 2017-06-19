Тувинский водитель скатился на машине с парома в Енисей

В Туве во время переправы на пароме через Енисей легковой автомобиль упал в реку. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 19 июня в 2:30 мск. В результате маневра водитель машины на паромной переправе Кара-Хат пробил заграждение и съехал в Енисей. В результате произошедшего автомобиль затонул, местонахождение водителя неизвестно.

По факту инцидента начата проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.

В декабре 2016 года в Лабинском районе Краснодарского края 85-летний мужчина вместе с 87-летней супругой упали в реку с моста, выехав в город на своем автомобиле Renault с летними шинами. Пострадавших успели спасти сотрудники ДПС, ставшие свидетелями произошедшего. Госпитализация паре не потребовалась.