Порошенко наградил Яценюка орденом за укрепление авторитета Украины

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк удостоился ордена Ярослава Мудрого IV степени. Соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован на его сайте в понедельник, 19 июня.

В тексте говорится, что Яценюк был награжден «за личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм».

В 2008 году Яценюк уже удостаивался ордена Ярослава Мудрого V степени за вклад в интеграцию Украины в ВТО.

Яценюк занял пост главы украинского правительства в 2014 году после смены власти в стране, к которой привели массовые выступления, получившие название Евромайдан. О своей отставке он объявил в апреле 2016-го. К его уходу с должности привел разгоревшийся в стране политический кризис.

До смены власти Яценюк занимал посты министра экономики Украины (2005-2006 год) и министра иностранных дел (2007 год). Также с 2007 по 2008 год он был председателем Верховной Рады.