В Сирии и Ираке зафиксировано рекордное число женщин-жертв авиаударов коалиции

В результате авиаударов, нанесенных в мае на территории Сирии и Ирака самолетами возглавляемой США международной коалиции, погибли 57 женщин и 52 ребенка. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на доклад мониторинговой группы Airwars.

По данным исследователей, прошлый месяц стал вторым по общему числу жертв среди мирного населения с момента начала воздушной операции в августе 2014 года. В результате налетов по разным данным погибли от 348 до 521 мирного жителя этих стран.

По сравнению с апрелем этого года число погибших выросло на 23 процента. Правозащитники связывают это с увеличением количества боевых вылетов авиации коалиции, которые бомбят сирийскую Ракку и иракский Мосул.

24 апреля, как сообщал ТАСС, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация обеспокоена ситуацией в районе города Ракка, где в последнее время в результате воздушных ударов международного альянса погибли десятки мирных жителей. Дюжаррик констатировал, что непрекращающиеся боевые действия и авианалеты «привели к росту числа жертв среди гражданского населения» и «нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, включая больницы, школы, рынки и объекты системы водоснабжения».

В конце марта генерал-лейтенант американской армии Стивен Таунсенд признал, что удар 17 марта по мирным жителям иракского города Мосул, в результате которого погибли около 200 человек, скорее всего, был нанесен именно авиацией США.