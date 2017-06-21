Определен самый популярный город ближнего зарубежья для летних путешествий

Астана стала самым популярным городом ближнего зарубежья для путешествий текущим летом. Об этом в среду, 21 июня, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Эксперты пришли к таким выводам, проанализировав информацию из систем онлайн-бронирования отелей и туров. На втором месте по востребованности у путешественников в июне-августе 2017 года находится Баку.

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Замыкает тройку Минск. Четвертая строчка досталась Еревану, пятая — Ташкенту. В топ-10 в порядке убывания включили Алма-Ату, Кишинев, Бишкек, Киев и Ашхабад.

Самым дорогим для проживания городом из списка оказалась столица Казахстана. В Астане туристы тратят на гостиницы порядка 80 долларов в сутки на человека. Наиболее бюджетным был признан Ашхабад. В туркменской столице отель обходится в среднем в 30 долларов.

В конце мая стало известно, что наиболее популярным

у россиян оздоровительным курортом ближнего зарубежья был назван город Нафталан в Азербайджане. В тройку лидеров также вошли направления в Белоруссии и Казахстане.