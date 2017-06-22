Россия направила Франции ноту из-за ограбления представителя «Рособоронэкспорта»

Посольство России во Франции направило ноту в МИД республики с просьбой тщательно расследовать дело об ограблении главы делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева в Ле-Бурже. Об этом «Интерфаксу» заявила пресс-атташе российской дипмиссии в Париже Анна Шлычкова.

«Мы находимся в контакте с правоохранительными органами Франции по данному инциденту», — добавила она.

При этом дипломаты считают, что речь идет о бытовом ограблении. «По нашим данным, нападавшие украли только сумку водителя с переднего сиденья машины. В сумке находились деньги и документы», — пояснила Шлычкова.

Нападение на Корнева произошло вечером 20 июня в районе Сан-Дени — мужчина, возвращавшийся с международного авиакосмического салона, находился в момент нападения в автомобиле. Полиция начала расследование. Задержаны четверо подозреваемых.