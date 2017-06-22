Восьмую «Пилу» переименовали в «Лобзик» и назначили премьеру

Восьмая часть хоррор-франшизы «Пила» появится на экранах 27 октября, заявили представители киностудии Lionsgate. Об этом сообщает The Independent.

Фильм также поменял название с Saw: Legacy («Пила: Наследие») на Jigsaw («Головоломка», «Лобзик» или «Ажурная пила»). По сюжету, в американском городе обнаруживают нескольких убитых людей. Почерк преступлений указывает на то, что их совершил маньяк Джон Крамер по прозвищу «Пила», погибший десять лет назад.

В ленте снялись Лора Вандервурт, Тобин Белл и Мэтт Пассмор. Режиссерами выступили Майкл и Питер Спириги.

Предыдущие семь фильмов серии «Пила» выходили в прокат с 2004 по 2010 год. Релиз каждого из них был приурочен к Хеллоуину. Последняя лента вышла на экраны в формате 3D. В 2010-м «Пилу» внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую успешную хоррор-франшизу.