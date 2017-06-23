Российские военные отметили необходимость создания легкого «летающего радара»

В России прорабатывается вопрос создания нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) легкого класса. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«Я думаю, что мы будем ставить вопрос перед промышленностью о создании такого авиационного комплекса, возможно, на базе легкого транспортного самолета. По крайней мере, аналоги такого самолета в мире уже есть», — отметил Борисов.

В данный момент в России эксплуатируются и разрабатываются только машины ДРЛОиУ на базе тяжелого самолета Ил-76 (А-50 и проектируемый А-100). Также существует вертолет радиолокационного дозора Ка-31.

Легкие машины ДРЛОиУ обычно разрабатываются как палубные для применения с авианосцев (E-2 Hawkeye или советский нереализованный проект Як-44), однако были и попытки создавать такую технику на базе легких военно-транспортных самолетов (Ан-71 в СССР или проекты на базе C-130 Hercules).

В России сейчас нет новых образцов легких военно-транспортных машин, чье производство было бы освоено в полном цикле на территории страны. В ВВС имеется значительное количество устаревших советских Ан-26 и небольшое — новых Ан-140, чей выпуск на самарском заводе «Авиакор» был прекращен из-за разрыва промышленной кооперации с Украиной. В данный момент идет разработка нового транспортного самолета Ил-112В, первый полет которого ожидается зимой 2017-2018 года.

Использование самолетов ДРЛОиУ является одним из ключевых элементов воздушных операций современных вооруженных сил. Машины предназначены для дальнего обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил, фактически являясь комбинацией мощной радиолокационной станции воздушного базирования и летающего командного пункта.