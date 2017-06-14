В НАТО перекрасили «летающий радар» в честь 35-летнего юбилея эксплуатации

Видео: NATO E-3A Component / Facebook

Один из «летающих радаров» Е-3А Sentry объединенных ВВС НАТО получил специальную окраску по случаю 35-летнего юбилея использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) этого типа в составе сил Альянса. Самолет в новой ливрее был продемонстрирован на авиабазе Гайленкирхен в Германии. Видео выкатки было опубликовано в Facebook.

Новая цветовая схема сочетает традиционный для самолетов Е-3А светло-серый цвет с широкой «синей полосой НАТО», тянущейся от хвостового оперения до середины фюзеляжа. На киле самолета нанесена четырехлучевая роза ветров (традиционный символ Альянса), а на синей полосе — цифры юбилея и флаги стран — участников программы.

Ранее самолеты Е-3А получали специальные ливреи по поводу 50-летнего юбилея НАТО в 1999 году и авиашоу NATO Tiger Meets, проходящего с 5 по 16 июня 2017 года во Франции.

В настоящее время система ДРЛО объединенных ВВС НАТО включает два компонента. Первый, в составе двух эскадрилий самолетов Е-3А (17 машин), формально приписанных к ВВС Люксембурга, базируется на авиабазе Гайленкирхен в земле Северный Рейн-Вестфалия и обеспечивает поддержку операций ВВС НАТО по всему миру, а также поддержку сил ПВО Альянса. Второй — семь самолетов E-3D, которые эксплуатируются Королевскими ВВС Великобритании под наименованием Sentry AEW.1 как в британских интересах, так и в рамках операций НАТО.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 строились на базе усовершенствованной гражданской платформы Boeing B-707 в 1977-1992 годах. Помимо уже названных подразделений. самолеты этого типа входят в состав ВВС США (32 машины модификации E-3B/C/G) и ВВС Саудовской Аравии (пять Е-3А).

В воздушно-космических силах России аналогичные задачи выполняет самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По состоянию на 2016 год в составе ВКС насчитывалось около 20 самолетов этого типа, включая четыре модернизированных А-50У.