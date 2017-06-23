Принцессы из ОАЭ получили в Бельгии срок за унижение слуг

Принцесса Шекха Аль-Нахайян из ОАЭ и семь ее дочерей получили по 15 месяцев лишения свободы условно. Также они приговорены к штрафу в размере 165 тысяч евро за унижение слуг и незаконную перевозку людей. Соответствующее решение в пятницу, 23 июня, вынес суд Брюсселя, сообщает портал La Libre.be.

Судебный процесс начался в мае этого года после девяти лет расследования. Как сообщала тогда газета The Independent, женщин обвинили в незаконной перевозке людей и обращении с ними «бесчеловечным образом». Также они подозревались в нарушении трудового законодательства Бельгии. Преступные эпизоды имели место в период с 2007 по 2008 год, когда принцессы останавливались в бельгийской столице. Одна из служанок, которой удалось сбежать, подала заявление в полицию.

Принцессы проживали в отеле Conrad, где для них был арендован целый этаж. С собой они привезли более 20 женщин, которые им прислуживали. По информации Associated Press, персонал практически не получал денег за работу, некоторым приходилось спать на полу и недоедать. Кроме того, хозяйки грубо обращались с девушками, кричали на них и унижали. У некоторых служанок также не было визы.

Как отмечает La Libre.be, изначально по делу кроме самих принцесс проходил и их дворецкий, однако он был оправдан. Суд также не нашел фактов нарушения законодательства Бельгии в сфере трудовых отношений, поскольку работодателем служанок фактически являлись не сами принцессы, а компания Private Department (базируется в ОАЭ и частично принадлежит семье принцесс). Случаи бесчеловечного обращения с прислугой также не были доказаны.