Автор пыточных методик ЦРУ рассказал о работе на правительство

Психолог Брюс Джессен, автор методик, применяемых сотрудниками ЦРУ для «расширенных методов ведения допросов», иногда классифицируемых как пытки, рассказал о том, как пошел на сотрудничество с властями. Его слова передает Associated Press.

«Каждый день мне говорили, что в США взорвут атомную бомбу. Я требовал от них, чтобы они отстали от меня, а они отвечали, что это будет на моей совести», — пояснил он, давая показания по делу против него, которое подала неправительственная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» от имени жертв допросов ЦРУ.

Материалы по теме Островок несвободы Как демократы и республиканцы сражаются за Гуантанамо

Джессен согласился, и его совместная с психологом Джеймсом Митчеллом фирма получила от властей 81 миллион долларов на разработку методов легальных пыток.

По словам медиков, Вашингтон решил пойти с ними на сотрудничество, потому что ранее они учили американских военных противостоять пыткам. И Джессен, и Митчелл выезжали на заграничные базы ЦРУ для проведения допросов с пристрастием.

Митчелл также сообщил, что принял участие в проекте не ради денег, а из патриотических чувств. «Я выполнил свой долг, встал и пошел на войну. И сделаю это еще раз», — заявил он. По словам психолога, он и его семья получают угрозы из-за сотрудничества со спецслужбой.

Агентство подчеркивает, что бывший президент США Барак Обама в 2009 году разорвал контракт с психологами. Исследование комиссии сената США, проведенное в 2014 году, показало, что методы Джессена и Митчелла не принесли больших плодов в деле борьбы с террором.