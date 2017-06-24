Три человека погибли при столкновении бензовоза и легковушки в Подмосковье

По предварительным данным, три человека погибли при столкновении бензовоза с легковым автомобилем в районе подмосковного Солнечногорска. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по Московской области.

«По предварительной информации, трое человек погибли», — сообщили агентству в подмосковном ГУ МВД.

Все трое погибших находились в легковом автомобиле.

Столкновение произошло на 21-м километре трассы А-107. В бензовозе было 23 тонны топлива, отмечается в сообщении агентства.

17 июня в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погибли четыре человека.