В Люберцах машина сбила людей на остановке

В подмосковных Люберцах автомобиль въехал на остановку общественного транспорта. Водитель погиб, три человека, находившиеся на остановке, получили травмы. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По факту произошедшего проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Телеканал «360» опубликовал фотографии с места ДТП.

В ноябре легковой автомобиль врезался в трамвайную остановку на шоссе Энтузиастов в Москве. Тогда пострадали девять человек.