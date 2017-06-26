Зюганов рассказал о дне рождения и красивых девчатах-коммунистках

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которому 26 июня исполнилось 73 года, предпочел провести свой день рождения на работе, сообщает в понедельник kp.ru.

По словам политика, поздравления он получает с раннего утра: «Полпятого стали звонить с Дальнего Востока мои друзья, из Сеула, где сейчас [спикер Госдумы] Вячеслав Володин находится с делегацией, Леонид Калашников, Леонид Слуцкий (депутаты нижней палаты парламента — прим. «Ленты.ру»), они оттуда позвонили, поздравили».

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Зюганов отметил, что проведет вечер в окружении «друзей и товарищей». Говоря о праздновании 73-летия, он упомянул, что в партии, в том числе в отделе идеологии, «работают очень красивые девчата»: «Приезжайте, посмотрите, вам понравится».

Коммунист также рассказал, что первый подарок ему преподнесла сборная партии по мини-футболу (основана сыном вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова — прим. «Ленты.ру»). «Мы стали чемпионами страны в высшей лиге», — рассказал он.

Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ с 1993 года. Баллотировался на пост президента России в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Избирался в Госдуму всех семи созывов.