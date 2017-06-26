В Великобритании уволили пришедшую на работу без лифчика барменшу

В городе Беверли (Великобритания) барменшу Кейт Ханну (Kate Hannah), которая пришла на работу, не надев лифчик, уволили. Об этом 22-летняя девушка написала на своей странице в соцсети Facebook.

Британка также опубликовала снимок своего внешнего вида в одежде, в которой она пришла в заведение. По словам девушки, брат ее начальницы позволил себе оскорбительное замечание в ее адрес. Также он посчитал отсутствие нижнего белья неуместным, а менеджер бара потребовала, чтобы сотрудница надела лифчик. После того как Ханна отказалась изменить свой образ, руководство приняло решение уволить девушку.

В Facebook Ханна рассказала, что произошедшее заставило ее почувствовать себя униженной, убедило в непрофессионализме ее бывших коллег и шокировало. Публикация британки набрала более 1,3 тысячи лайков.

Ранее в июне сообщалось, что директор кастингового агентства, сотрудничающего с Louis Vuitton, пожаловалась на угрозы от поклонников модели, которую уволили за якобы набранный перед показом вес.