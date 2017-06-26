Вратари сборных России по гандболу записали видео в поддержку Акинфеева

Вратари мужской и женской сборных России по гандболу записали видео со словами поддержки капитану сборной России по футболу Игорю Акинфееву. Ролик размещен в Twitter Федерации гандбола России.

К голкиперу ЦСКА обратились Елена Уткина, Виктория Калинина, Вадим Богданов и Виктор Киреев. Они отметили, что на вратарях всегда лежит повышенная ответственность, поэтому Акинфееву не стоит отчаиваться.

24 июня сборная России по футболу проиграла команде Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и завершила выступление на турнире. Второй мяч у мексиканцев забил Ирвинг Лосано после неудачной игры Акинфеева на выходе.