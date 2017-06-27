ВМС США подыщут замену старым F/A-18 в частях условного противника

Комитет Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам потребовал от ВМС разработать план замены устаревших истребителей F/A-18A Hornet, используемых в качестве самолетов «условного противника» на учениях, сообщает DefenseNews. ВМС должны будут заменить в общей сложности две эскадрильи самолетов, построенных во времена президентства Рейгана.

Самолеты модификации F/A-18A+ используются авиацией ВМС США для имитации машин условного противника при отработке воздушных боев. С этой целью они несут окраску, характерную для российских истребителей. Кроме того, они являются частью резерва ВМС и могут быть включены в состав боевых эскадрилий при необходимости.

По мнению членов профильного комитета Палаты представителей, проблема заключается в том, что устаревшие машины отстают по своим возможностям от современных F/A-18 версий E и F (Super Hornet), а их интеграция в боевые подразделения может быть затруднена.

Принятый 26 июня 2017 года Конгрессом акт о национальной обороне на 2018 год требует от министра ВМС, среди прочего, составить план замены этих машин и представить его комитету не позднее 1 декабря 2017 года.

В декабре 2016 года сообщалось, что высокие темпы летных операций и частые аварии привели к сокращению парка «классических» F/A-18 (версии A/B/C/D). На тот момент к тренировочным полетам в США были допущены 85 машин этого типа вместо требуемых 171. Для частичного восстановления парка авиация КМП США вернула в строй 30 ранее списанных по сокращению военных расходов истребителей F/A-18C и D с «авиационного кладбища» в Аризоне.

Истребитель F/A-18A Hornet представляет собой первую серийную версию самолета этого типа. Серийное производство этих машин (и схожих по оборудованию двухместных F/A-18B) велось в 1982-1987 годах. В первой половине 1990-х годов самолеты этого типа получили более современное радиоэлектронное оборудование и авионику, оставшись в строю под обозначением F/A-18A+. После принятия на вооружение самолетов модификации Super Hornet (одноместный F/A-18E и двухместный F/A-18F) эти машины постепенно снимаются с вооружения.