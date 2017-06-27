Госдеп включил Россию и Китай в список стран с проблемами в области работорговли

Госдепартамент США включил Россию и Китай в список стран, не выполняющих минимальные требования по борьбе с работорговлей. Об этом говорится в докладе американского внешнеполитического ведомства, опубликованном во вторник, 27 июня.

В реестр попали 187 государств, в которых оценивались действия правительств по борьбе с работорговлей с 1 апреля 2016-го по 31 марта 2017 года.

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Москва и Пекин вошли в третью группу, где находятся 23 страны. По мнению Госдепа, власти этих государств «не выполняют минимальные стандарты в соответствии с американским законом о защите жертв работорговли и не предпринимают шагов в данном направлении».

В списке также находятся Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, КНДР, Сирия, Иран и Венесуэла.

Как отмечает РИА Новости, Москва уже несколько лет включена в данную группу, Пекин в нее попал впервые.