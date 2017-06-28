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ВВС Израиля обстреляли сирийских минометчиков на Голанских высотах

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Израильские ВВС обстреляли позиции сирийской армии в Самдании на Голанских высотах. Об этом в среду, 28 июня, РИА Новости сообщил осведомленный источник.

По данным информатора, удар пришелся на минометный расчет правительственных сил Сирии. Среди военнослужащих никто не пострадал.

Это уже третья атака ВВС Израиля за последние пять дней. 24 и 25 июня авиаударам подверглись позиции сирийских войск в районе Аль-Баас. Нападение стало ответом на несколько снарядов, прилетевших с территории Сирии и разорвавшихся в северной части Голан.

Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

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